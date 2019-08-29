Жуковский, Московская область, , 09:23 — REGNUM

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского выступил с инициативой создания научного центра мирового уровня «Сверхзвук», сообщила пресс-служба института.

Научно-деловая сессия, посвященная организации центра, прошла на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 28 августа. Выступившие на ней представители ЦАГИ отметили, что полёт со сверхзвуковой скоростью является актуальной темой в мировом авиационном сообществе. Усилить это направление в России позволит объединение ведущих научных, образовательных, промышленных и международных предприятий.

Отмечается, что своё согласие на участие в проекте дали ЦИАМ им. П.И. Баранова, Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, другие организации. В ближайшее время инициаторы планируют привлечь в консорциуму зарубежные научные центры, такие как CIRA, EASN.

Ключевой темой обсуждения стала программа организации научного центра и ее реализация в 2020—2026 годах. Также специалисты обсудили направления исследований по производству перспективного продукта в условиях политики импортозамещения. Мероприятие завершилось подписанием соглашения о консорциуме участников проекта по созданию и развитию НЦМУ «Сверхзвук».

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ им. М.М. Громова. Участие в мероприятиях авиасалона примут более 800 компаний со всего мира. Первые три дня салон будет открыт для специалистов и представителей бизнеса, затем его смогут посетить все желающие.

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