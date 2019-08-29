Москва, , 08:46 — REGNUM

Российский робот-андроид «Федор», находящийся на пристыковавшемся к МКС корабле «Союз МС-14», написал в своем Twitter о начале испытаний экзоскелета.

«Сегодня начали испытания экзоскелета», — написал он.

Кроме того, робот упомянул о состоявшемся 27 августа телемосте с президентом России Владимиром Путиным, однако не смог идентифицировать находившегося рядом с российским лидером президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«После вчерашнего общения с @KremlinRussia и еще одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз», — написал робот.

Как сообщало ИА REGNUM, первого российского антропоморфного робота «Фёдора» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) доставил на орбиту 27 августа космический корабль «Союз МС-14».

Робот создан специалистами Фонда перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС России. «Федор» начал свои работы на МКС сегодня, 29 августа. Также робот будет применяться 30, 31 августа и 1, 2 сентября.

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