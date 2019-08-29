Самара, , 08:03 — REGNUM

Шестерых тяжелобольных детей прооперировал столичный хирург Илья Захаров в Самарской областной клинической больнице им. Середавина, 28 августа сообщает ТРК «Губерния».

Во время операции врач, используя самый нетравматичный, эндоскопический метод поставил больным гастростому и искусственный пищевод.

Кроме этого, Илья Захаров, оперируя детей, провел мастер-класс для хирургов Самары по установке гастростомы эндоскопическим способом.

Установка гастростомы (специальной трубки), ведущей в желудок, помогает больному ребенку получить необходимое количество питательных веществ и витаминов.

Эндоскопический способ установки низкопрофильных гастростом считается на сегодняшний день самым эффективным и щадящим способом хирургической помощи паллиативным детям.

Напомним, что в Самарской области на учете в паллиативной службе состоят 500 детей, большинство из которых из-за тяжелой болезни имеют недостаточный вес и не могут самостоятельно глотать пищу.