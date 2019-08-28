Великий Новгород, , 17:17 — REGNUM

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ) решил не терять абитуриентов с высокими баллами, поступавших на направление «информационные технологии» в Политехнический колледж НовГУ, но не прошедших по конкурсу на бюджетные места. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 августа, на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков.

По его словам, из таких студентов оформили платные группы обучения, но их учёбу университет оплатит сам — из собственных внебюджетных источников.

Всего, по словам Боровикова, в колледже сформированы три группы по 25 человек. Все они будут в составе университетских проектных команд, то есть будут работать над проектами наряду с первокурсниками НовГУ.

Такое решение, как отметил Юрий Боровиков, вызвано дефицитом специалистов в сфере IT и в отрасли, и в самом вузе, среди обучающихся в нём студентов, в то время как проектный подход обучения, который вуз внедряет с нового учебного года, предполагает участие IT-специалиста практически в каждом проекте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профессионально-ориентированное обучение в Новгородском государственном университете планируют внедрять постепенно. С нового учебного года в процесс будут вовлечены все первокурсники вуза, а также тьюторы из числа студентов старших курсов и преподавателей, прошедших специальное обучение.

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