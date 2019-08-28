Екатеринбург, , 16:02 — REGNUM

Специальный протектор к моторному маслу, который позволит повысить ресурс работы двигателя внутреннего сгорания в 2−3 раза, разработали учёные Уральского федерального университета. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба вуза.

«Разработка позволяет до 2−3 раз продлевать ресурс двигателей внутреннего сгорания и предназначается для автомобилей с пробегом более 60 000 км», — сообщил один из разработчиков протектора, студент пятого курса УрФУ Егор Ляшко.

По его словам, применение присадки восстанавливает изношенные детали, снижает трение и биения трущихся элементов, улучшает качество сгорания топлива. Представленный молодым учёным раствор состоит из моющих, шлифующих и плакирующих компонентов, которые совместно повышают динамические характеристики двигателя, снижают расход топлива и масла, а также уменьшают шум и повышают чистоту выхлопа.

Отмечается, что проведенные в вузе испытания подтвердили эффективность и безопасность протектора для бензиновых и дизельных, атмосферных и турбированных двигателей. Использование вещества не рекомендовано только для двухтактных двигателей со смешанной системой смазки.

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