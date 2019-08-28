Вашингтон, , 10:11 — REGNUM

Шансы прожить долгую и счастливую жизнь имею больше люди с оптимистическим настроем, чем те, кто придерживается пессимистических взглядов на жизнь. К такому выводу пришла группа ученых из США на основании проведенного ими исследования, в котором приняли участие более 70 тыс. человек, сообщает BBC.

Позитив Дарья Драй © ИА REGNUM

Ученые выяснили, что в среднем продолжительность жизни у оптимистов была на 11−15% выше, чем у пессимистов. При этом позитивно настроенные мужчины и женщины имеют больше шансов дожить в среднем до 85 лет.

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Ученые считают, что причина этого заключается в том, что оптимистам проще контролировать свои эмоции, следовательно, они лучше защищены от последствий стресса. Специалисты рекомендуют пессимистам научиться находить положительные стороны в самых обычных вещах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа калифорнийских исследователей, проанализировав данные около 400 тыс. человек, составила самое большое генеалогическое древо в мире, и выяснила, как влияет генетика на продолжительность жизни человека. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Genetics.

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