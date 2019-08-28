Шицзячжуан, Китай, , 07:48 — REGNUM

Каменная табличка времен династии Мин (1384 — 1644) была найдена в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Находка была обнаружена в деревне Чжаопай уезда Наньхэ. Считается, что надгробная табличка относится ко времени правления императора Цзяцзина, и ее возраст достигает 471 года, сообщили в департаменте по связям с общественностью региона. Табличка имеет квадратную форму 43 см на 43 см при толщине 14 см. На ней выгравировано 484 иероглифа.

На эпитафии описывается история ее владельца по фамилии Чжао, а также генеалогия его семьи с момента её миграции в Наньхэ на заре династии Мин. Она также прославляет семью Чжао за её выдающиеся моральные качества.

Эксперт в области истории Лань Цзяньхуэй отметил, что табличка отлично сохранилась и содержит ценнейшие материалы для изучения погребальных обычаев и культуры времен династии Мин, а также истории миграции людей той эпохи.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские археологи начали раскопки, чтобы узнать тайны руин Саньсиндуй