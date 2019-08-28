Кемерово, , 05:27 — REGNUM

В рамках научно-образовательного центра «Кузбасс» будут открыты 26 новых сетевых образовательных программ для вузов и 15 новых лабораторий и центров, отмечается на сайте НОЦ «Кузбасс».

В частности, появятся Центр развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий, Лаборатория систем автоматизации и диагностики горнодобывающего оборудования, а также Сетевой центр коллективного пользования научно-лабораторным оборудованием и многие другие.

В НОЦ «Кузбасс» будут вести исследования в области восстановления промышленных территорий. Его участники также будут работать над созданием иммуннопрепаратов и медикаментов для кардиохирургии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на первом заседании совета научно-образовательных центров мирового уровня в Москве представил программу деятельности научно-образовательного центра «Кузбасс».

Главная цель НОЦ «Кузбасс» — мировое лидерство в области разведки, добычи и транспортировки твёрдых полезных ископаемых, а также горного машиностроения и производства экологически чистой энергии.

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