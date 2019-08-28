Кемерово, , 05:15 — REGNUM

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на первом заседании совета научно-образовательных центров мирового уровня в Московской школе управления Сколково представил программу деятельности НОЦ «Кузбасс». Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском отделении РАН.

Cергей Цивилёв Ako.ru

Главная цель научно-образовательного центра «Кузбасс» — мировое лидерство в области разведки, добычи и транспортировки твёрдых полезных ископаемых, а также горного машиностроения и производства экологически чистой энергии.

Отмечается, что к 2024 году в Кемеровской области планируется организовать крупнейшее в стране производство протезов для сердечно-сосудистой хирургии, биоразлагаемых шовных материалов и противоспаечных мембран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средства из федерального бюджета на НОЦ, которые в пилотном варианте создаются в пяти регионах страны, будут выделены до 1 июня 2020 года — на основе отчётов о реализации проектов. Только потом будет приниматься решение о выделении очередных средств.

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