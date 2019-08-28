Новосибирск, , 05:03 — REGNUM

Проект электрон-позитронного коллайдера «Супер С-тау» новосибирского Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) получит грант 2 млн евро на четыре года. Финансирование будет осуществляться в рамках программы CREMLINplus и начнётся уже в 2020 году. Как уточнили ИА REGNUM в ИЯФ СО РАН, CREMLINplus является продолжением программы CREMLIN, цель которой — развитие и укрепление научного сотрудничества России и Европейского союза в области исследовательской инфраструктуры.

Схема расположения будущего электрон-позитронного коллайдера «Супер С-тау фабрика» на территории ИЯФ СО РАН Inp.nsk.su

«Помимо увеличения суммы гранта, наш проект расширяется по составу участников, теперь вместе с нами над проектом электрон-позитронного коллайдера будут работать не только коллеги из ЦЕРН, но и ещё четыре международных лабораторий. Финансирует это участие Европа», — отметил заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе, доктор физико-математических наук Евгений Левичев.

По его словам, технологии, разрабатываемые для «Супер С-тау фабрики», будут использоваться и в российских проектах. Например, в реализующемся в Новосибирске Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Провести обновление концептуального проекта электрон-позитронного коллайдера специалисты планируют уже к концу 2019 года.

Помимо новосибирского коллайдера в CREMLINplus вошли ещё четыре российских проекта класса мегасайенс. Общая сумма гранта на все пять проектов — 20 млн евро.

Напомним, в 2011 году правительственная комиссия отобрала для реализации на территории России шесть проектов класса мегасайенс. Среди них оказался и новосибирский электрон-позитронный коллайдер. В 2017 году проект «Супер С-тау фабрики» включили в план реализации стратегии научно-технологического развития страны. В 2018 году он стал частью программы развития Новосибирского научного центра СО РАН «Академгородок 2.0».Основная цель экспериментов на «Супер С-тау» — изучение частиц, содержащих очарованные кварки и тау-лептоны, а также поиск новых физических эффектов, не описываемых стандартной моделью. Стоимость реализации проекта — около 40 млрд рублей.