Волгоград, , 17:23 — REGNUM

Пять предприятий Волгоградской области представили свою продукцию на международном авиа-космическом салоне МАКС-2019, который открылся 27 августа в городе Жуковском. Разработки связаны с организацией полётов и сферами объёмной печати, сообщили в пресс-службе администрации области.

Волгоградские предприятия представили на выставке лёгкий самолёт на импеллерной тяге — он способен значительно снизить шум и избежать потери мощности работающей турбины. Адаптивное крыло для беспилотников попало в топ-10 новинок салона 2019 года: устройство способно в полёте изменять свою геометрию, не нарушая целостности конструкции. Гостям авиасалона показали KIT-набор для самостоятельной сборки самолёта, а также сверхлёгкий летательный аппарат, на котором можно проводить обзорные туристические полеты и 3D-принтер с термостатичной камерой для работы со специальными полимерами.

Международный авиасалон проходит с 27 августа по 1 сентября. Для предприятий Волгоградской области участие в выставке бесплатно — коллективный стенд организован региональным институтом поддержки бизнеса.