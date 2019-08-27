Москва, , 15:57 — REGNUM

Сверхпроводники Nb3Sn нового поколения для коллайдеров будущего разрабатывают специалисты лаборатории технологии сверхпроводников на основе интерметаллических и оксидных соединений ВНИИНМ им. А. А. Бочвара. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба института.

Как следует из сообщения, разработка была представлена научным сотрудником Марией Крыловой на конкурсе «Инновационный лидер атомной отрасли — 2019». По итогам заочного этапа сотрудница института, а также инженер-технолог, работающий над другим проектом, вошли в число 35 финалистов, которые представят свои проекты отраслевому научно-техническому жюри в рамках очного этапа.

В институте провели широкий комплекс исследований влияния конструкционных параметров и режимов термообработки на структуру и электрофизические свойства Nb3Sn сверхпроводников нового поколения, изготовленных методом внутреннего источника олова.

«Полученные данные были использованы при оптимизации конструкции и режимов заключительной диффузионной термообработки, что позволило добиться повышения электрофизических характеристик. В случае успешной квалификации сверхпроводников европейской организацией по ядерным исследованиям Госкорпорация «Росатом» получит доступ к участию в проекте создания кольцевого коллайдера будущего», — сообщила Мария Крылова о своей работе.

Добавим, всего на конкурс «Инновационный лидер атомной отрасли — 2019» поступило 157 заявок от 56 отраслевых организаций. Лидерами заявительной кампании являются организации ядерного оружейного комплекса — 36 заявок, научного дивизиона — 24 заявки и топливного дивизиона — 24 заявки. Организацией лидером заявительной кампании 2019 года стало АО «ВНИИНМ» — институт представил девять проектов.

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