Архангельск, , 15:43 — REGNUM

Действующая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца Иосифа гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти островов, сообщает 27 августа пресс-служба флота.

Отмечается, что острова находятся в бухте Визе на восточном — Карском — морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки. Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник отдела гидрографической службы Северного флота Алексей Корнис заявил, что продолжающееся глобальное потепление и вызванное им отступление арктических ледников привело к появлению пяти новых островов в этом регионе.

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