Новосибирск, , 14:03 — REGNUM

Партнёрами России по проекту создания электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрики выступят Италия, Франция, Германия, а также Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN), сообщает 27 августа пресс-служба Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.

В соответствии с договорённостями, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН уже получил €300 тыс. (22 млн рублей) и получит €2 млн (около 148 млн рублей) в рамках программы CREMLINplus в течение четырёх лет. Всего на эту программу европейские участники выделят €20 млн (1,48 млрд рублей).

«Финансирование проекта Супер С-тау фабрики по гранту CREMLINplus начнется в 2020 году и составит €2 млн на четыре года, — сообщил заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе доктор физико-математических наук Евгений Левичев. — Помимо увеличения суммы гранта наш проект расширяется по составу участников, теперь вместе с нами над проектом электрон-позитронного коллайдера будут работать не только коллеги из ЦЕРН, но и еще четыре международных лаборатории. Финансирует это участие Европа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разработка проекта Супер С-тау-фабрики продолжается несколько лет. Учёные из Новосибирска планируют создать коллайдер, который сможет производить с-кварки (от англ. charm, очарованный) и тау-лептоны. Получение, регистрация и исследование этих частиц позволит приблизиться к пониманию так называемой Новой физики — событий, выходящих за пределы Стандартной модели.

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