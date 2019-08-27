Найроби, , 12:10 — REGNUM

Семь яйцеклеток последних двух оставшихся в мире северных белых носорогов успешно прошли процедуру искусственного оплодотворения. Это возродило надежды на спасение находящегося под угрозой исчезновения вида, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление ученых.

Последний в мире самец северного белого носорога, 45-летний Судан, умер в 2018 году в Кении, оставив только двух потомков-самок — Наджин и Фату. Все они проживали в заповеднике Ол-Педжета, расположенном в 250 км к северу от Найроби.

Ученые сообщили, что они взяли 10 яйцеклеток Наджин и Фату. Семь из них были созревшими и были успешно оплодотворены в воскресенье, 25 августа.

Группу исследователей возглавляют ученые из института Лейбница по исследованию зоопарков и дикой природы в Берлине. Сперматозоиды, использованные в этом процессе, были получены от двух самцов и хранились замороженными.

«Мы были удивлены высокой скоростью созревания самок, которая не была достигнута самками южного белого носорога, проживающих в европейских зоопарках», — заявили ученые.

В 1970-х годах в Кении проживало 20 000 носорогов, но из-за десятилетий браконьерства их число сократилось до 650 особей. В настоящее время почти все из них — черные носороги.