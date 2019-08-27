Красногорск, , 10:37 — REGNUM

Лучшие школы Московской области получат губернаторские гранты на общую сумму 55 млн рублей. Денежные средства распределят между 100 лучшими школами регионами, выбранными на основе рейтинга, сообщает РИАМО.

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Как заявила министр образования Московской области Ольга Забралова, рейтинг планируют представить на конференции 28 августа. Из 1,5 ты. школ региона в течение года отбирали 100 лучших школ, анализируя их работу по перечню ключевых аспектов.

«Победителей мы объявим на форуме педагогов, до последнего их имена будут оставаться в секрете», — отметила Забралова.

Первые десять школ-победителей получат по 1 млн рублей, остальные 90 лучших школ области — по 500 тыс. рублей. По словам министра образования Московской области, деньги должны пойти на развитие школ, однако учебные заведения сами могут выбрать конкретную статью расходов, например, потратить средства на закупку техники или переоснастить классы.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе региональной операции «Школа» инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили 97% школ в одиннадцати муниципалитетах и выдали предписания по устранению 33 нарушений содержания и благоустройства. Самым частым нарушением назвали несоблюдение правил озеленения и содержания зелёных насаждений.

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