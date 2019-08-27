Пекин, , 08:35 — REGNUM

Ученые обнаружили новый фактор, который может влиять на замедление скорости вращения таинственных пульсаров, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

Исследователи под руководством китайских экспертов обнаружили важные сведения о механизме замедления вращения и структуре магнитного поля пульсаров, нейтронных звезд с сильным магнетизмом, рожденных от взрывов сверхновых массивных звезд, а также самых плотных из обнаруженных звезд.

Международная команда исследователей под руководством Гэ Минюй и Лу Фанцзюня из Института физики высоких энергий при Китайской академии наук, обнаружили, что плерион вокруг пульсара B0540−69, расположенного в Большом Магеллановом Облаке — карликовой галактике вблизи Млечного Пути, постепенно прояснялся после внезапного замедления звезды. Открытие было опубликовано в журнале Nature Astronomy online.

Отметим, что плерион буквально означает подпитывание туманности ветром пульсара. Ветер пульсаров состоит из заряженных частиц.