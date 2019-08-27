Ереван, , 07:30 — REGNUM

Саперы из Армении проводят технические осмотры и работы по очистке и разминированию отдельных участков в Сирии. Об этом сообщает издание Panorama со ссылкой на ГНКО «Центр гуманитарного разминирования и экспертизы».

Отмечается, что армянские саперы проводят работу на площади 48,9 тыс. кв. метров. Кроме того, врачи гуманитарной группы из Армении оказали помощь 2420 гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля 2019 года группы в сирийский Алеппо прибыла группа специалистов из Армении. В состав гуманитарной миссии вошли саперы, медицинский персонал и группа по обеспечению безопасности.

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