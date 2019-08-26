26 августа 2019 | Время чтения 31 мин

Балканы, как и все территории православных, с момента падения Римской империи и раскола христианства в 1054 году превратились в миссионерскую зону для римской церкви и до сих пор таковой являются, несмотря на подписанные договоренности и снятие анафемы.

Зоран Милошевич, , 13:03 — REGNUM

Для геополитики и специалистов в этой области Румыния во многом остается загадкой. О ее миссии в рамках Европы и Балкан рассуждают на основании ложных фактов. Мы попытаемся доказать в нашей статье, что предназначение Румынии — разделить восточных и южных славян, т. е. «великороссов» и «малых русских» (т.е. сербов). Путем социальной инженерии создается романская и латинская идентичность, которая позволит возродить Римскую империю, полностью ликвидировать сербскую идентичность и частично — русскую (в Малороссии, современной Украине).

Румыния

Пойдем по порядку.

Рассуждая о политике Римско-католической церкви, нельзя обойти стороной вопрос унии, т. е. подчинения православных патриархов власти Ватикана. Уния, среди прочего, открывает нам специфику римского миссионерства: это не только вера, но и политика. Миссия не сводится к убеждению человека или группы людей в том, что католицизм лучше других религий. Она заключается в политической трансформации самосознания крупных общностей через романизацию и латинизацию их идентичности и включение ее в общую римско-католическую идентичность. Чтобы осмыслить новую «восточную политику» Ватикана потребуется время, но некоторые детали уже видны. Ясно, что в Ватикане восточное направление рассматривается как долгосрочный проект — особенно если принять во внимание то, что нынешний Папа Франциск в своей энциклике «Lumen Fidei» назвал себя последователем и сторонником идей Бенедикта XVI, который, в свою очередь, продолжал политику Иоанна Павла II. Иными словами, православным христианам и Русской православной церкви не стоит ожидать, что Ватикан оставит свои стремления возродить Священную римскую империю: ничего не поменялось в политической философии Святого Престола. Ясно, что на государственном уровне от Ватикана ожидается изменение политики — «от традиции arcane imperii к традиции raison d’etat…», т. е. отказ от реализации своих интересов насильственными, безнравственными способами и переход к «разрешенным» приемам и методам, соответствующим нынешнему статусу Православия и той помощи, которую православные христиане как раз сейчас оказывают на Ближнем Востоке, в том числе и католикам.

Однако если мы обратимся к истории, то заметим, что всякая уния с Ватиканом — от Брестской, до Ужгородской унии, унии в Жумберке или любой другой, менее крупной, — всегда следовала одной и той же методологии. Кроме Марчанской, на Балканах заключались и другие унии, «мишенью» которых тоже были сербы — Тржичская уния (1820), уния в Дишнике (1841), уния в Поганаце и Промеле (заключена в 1894/1897 гг.). Здесь же стоит упомянуть и унию в Среме, Славонии и Пече, а также унии в Далмации и Македонии, которые плохо известны широкой общественности, но при этом являются основанием для сегодняшних претензий Римской церкви и хорватов на данные территории и их население. Известно, что в каждом случае уния навязывалась через политические механизмы с применением силы. С сожалением снова констатируем: в православной среде так и не появилось исследование, которое бы охватило все унии. Нет даже книги, в которой бы унии были описаны в хронологическом порядке, с указанием исхода событий. Не установлены все факты подвижничества православных христиан, связанные с попыткой вернуть паству (всю или часть её) в лоно Православия. Среди таковых выделяется подвиг митрополита Семашко, которые вернул население Беларуси и части Украины в православие. К сожалению, православные знают о нем мало, чего нельзя сказать о католиках — особенно хорватах.

Балканы, как и все территории православных, с момента падения Римской империи и раскола христианства в 1054 году превратились в миссионерскую зону для римской церкви и до сих пор таковой являются, несмотря на подписанные договоренности и снятие анафемы. Поэтому мы решили в нашей работе сосредоточиться прежде всего на самой значительной и самой трагичной по своим последствиям унии, унии в эрдельском (трансильванском) Белграде, чтобы потом указать на ее трагические политические последствия. Дело в том, что упомянутая уния привела к созданию идеологии новой романизованной и латинизированной румынской идентичности. Более того, под ее знаменем проведен этноцид всего славянского населения на территории Эрделя (Трансильвании), Валахии и Молдавии. Этот прецедент социальной инженерии, на тот момент абсолютно новый, к сожалению, остался недостаточно изученным, из него не извлекли уроки, проект дальнейшей румынизации продолжает развиваться и уничтожать, прежде всего, сербов, но также болгар и молдаван.

ОТ УНИИ В ЭРДЕЛЬСКОМ БЕЛГРАДЕ ДО РУМЫНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Мало кто из нас, услышав сегодня название города Алба-Юлия (рум. Alba Iulia), сможет сказать, в каком регионе или государстве он находится. И совсем сомнительно, что многие будут знать о значительной его роли в истории православных славян — как трагического поприща, места, где две церкви и многочисленные государства боролись против православных христиан, у которых на тот момент не было не только государственной, но и дипломатической или любой другой защиты. Сегодня, как и ранее, Алба-Юлия является столицей румынского края Трансильвания (в прошлом — Эрделя), а до переименования этот город назывался Белград. Изменение названия края и его столицы «помогло» славянам забыть об этой трагедии. Сегодня мало кто знает, что данная территория принадлежала именно славянам. Здесь жили славяне православного вероисповедания, находившиеся под юрисдикцией Сербской православной церкви.

О предыстории обращения в униатство славян в Эрделе (Трансильвании), Валахии и Молдавии, их борьбе за православие, о сохранении «поврежденного» православия, сопровождавшемся потерей национальной идентичности (полной романизации и латинизации), мы поговорим в другой раз. А сейчас сосредоточимся на унии в Алба-Юлии (Белграде) и ее последствиях.

Прямая романизация населения сегодняшней Румынии началась через народное образование прежде всего на территории Эрделя, под контролем Габсбургов. Сначала действовали на уровне унии православных предстоятелей с католической церковью; затем — через общее образование, которое молодежь из среды обращенного в унию населения получала в католических учреждениях; и, наконец, после всего этого сосредоточились на «разрушении сербско-румынского церковного единства и создании самостоятельной румынской митрополии в Трансильвании во главе с румынским митрополитом».

В новое время учителя-грекокатолики занимались пропагандой идей румынского национализма в эрдельском крае, а после освобождения Валахии и Молдавии от османов, учителя начали свою работу и там. Идеи румынского национализма они распространяли совместно с образованными людьми, которые, что весьма примечательно, были, в основном, иностранцами. Также имела место прямая поддержка католической церкви (особенно иезуитов), Габсбургской монархии, потом — Франции и Королевства Сардиния, а еще позже — Италии. Влияние на сознание людей оказывалось в первую очередь через просвещение, школьное образование, печать и литературу.

Сначала иезуит Ладислав Барняи от имени Римско-католической церкви провел переговоры об унии Рима с митрополитом эрдельского Белграда (Алба-Юлия) Феофилом Серемием (митрополит в 1692—1697 гг.), который был готов нарушить единство православной церкви. Митрополит Феофил с этой целью в 1697 году созвал Собор митрополии, чтобы согласиться на унию с Римом. После его смерти Афанасий Ангел, новый кандидат на место митрополита, прибыв в Царьград для рукоположения, был вынужден поклясться, что не согласится на унию с Римом. Афанасий Ангел был сыном православного священника из Бобяйны (ныне — вблизи Хундедоары). Однако после приезда в эрдельский Белград оказалось, что клятва для нового митрополита ничего не значит. Благоприятные условия для заключения унии сложились, когда все иерархи на территории монархии Габсбургов во главе с Афанасием Ангелом (?-1713 г.) официально согласились на унию с Римом на новом Соборе в эрдельском Белграде в 1698 году. Потом, в 1700 году, остальные православные иерархи Эрделя утвердили на Соборе унию с Римом. Все сохранившиеся документы с этого собора написаны на славянском языке (сегодня румыны скрывают этот факт, называя славянский язык «древнерумынским»). Среди этих «иерархов» Афанасий Ангел был единственным епископом, остальные были священниками. После заключения унии с Римско-католической церковью представители народа, обращенного в унию, были признаны отдельным этносом под названием «валахи», а их грекокатолическая митрополия получила высший ранг в системе Габсбургской монархии: она стала именоваться архиепископией Алба-Юлии и Фэгэраша. По правде говоря, все это время в Эрделе и восточном Банате продолжалась борьба православных «валахов» за освобождение от унии, начатая Виссарионом Сараем и Софронием Поповичем.

Иоанн Боб (1783−1830) — на тот момент крупнейший румынский националист среди эрдельских валахов. Дело его жизни — труд «Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae», над которым он трудился с 1790 до 1792 года. Когда он стал примасом (предстоятелем) грекокатолической церкви, он осуществил окончательную латинизацию валашского национального вопроса в Эрделе. Романизация народа была полностью завершена. Боб имел дворянское происхождение, получил иезуитское образование. В Блаже в 1764 г. принял монашество, вступив в Базилианский орден. Его другом был Гаврило Григора Майор, на тот момент — примас. Он пошел навстречу неспокойному характеру Боба, который с трудом выдерживал монастырскую дисциплину. Боба отправили в Трнаву, где он получил богословское образование, в 1778 году был рукоположен в сан иеромонаха, а затем принят в качестве секретаря епархии в Блаже. Затем он был назначен деканом (благочинным) униатских монастырей Дая Романа и Таргу Муреш. После отставки его друга и предшественника император Иосиф II назначил Боба примасом. Назначение одобрил Папа Пий VI. Боб руководил церковью весьма своевольно. Когда разделение между православными и униатами стало очевидным, между ними сложился политический союз. Вместе с православным митрополитом эрдельского Белграда Герасимом Адамовичем (сербом) Иоанн Боб представил при венском дворе свой труд Supplex Libellus Valachorum, который мы упоминали ранее. Он написал словарь румынского языка из 11 тысяч слов, напечатанный в Клуже в 1822 году. Опубликовал издание нового перевода Библии на румынский язык авторства Самуила Мику-Клайна, более известное как «Библия из Блажа».

В 1948 году коммунистические власти Румынии объявили унию с Римом незаконной: они посчитали униатский церковный режим обременительным для румынского народа. Выполняя распоряжение Сталина, они свергли всех двенадцать епископов Румынской грекокатолической архиепископии, а имущество, храмы и паства перешли к Румынской православной церкви. Униатский епископ Блажа Юлиу Хосу отказался от предложения православного патриарха Юстиниана Марина перейти в православие и в качестве архиепископа возглавить митрополию в Молдавии. Он умер в домашнем заключении. В Римско-католической церкви сейчас идет процесс его беатификации. Когда в 1950 г. Александру Тодя был тайно назначен викарным архиереем Румынской грекокатолической церкви, он был арестован и находился в заключении вплоть до амнистии 1964 года. Только после того, как в 1989 году пал режим Чаушеску, Ватикан подтвердил назначение Тодя новым иерархом Румынской грекокатолической церкви — митрополитом Блажа. Он оставался во главе архиепископии до 1992 года, когда оставил свои обязанности по причине болезни.

С 1994 года архиепархией Румынской грекокатолической церкви управляет митрополит Лучиан Мурешан, верховный архиепископ Фэгэраша и эрдельского Белграда (Алба-Юлия). Хотя в Королевстве Румыния было более полутора миллионов румынских униатов, в конце ХХ века в грекокатолическую церковь вернулось всего около 300 тысяч. Потомки униатов в большинстве своем остались верными румынскому «искаженному» православию, как его называют в научном обиходе из-за принятия латиницы и календаря Ватикана.

Исходно все три региона — Эрдель (Трансильвания), Валахия и Молдавия принадлежали Сербской православной церкви. Как писал Джордже Бранкович, святой Савва основал 12 архиерейских престолов, распространяя православную веру среди сербов. Некоторые из них — на территории сегодняшней Румынии, где не было никаких румын. Автор использует малоизвестное на сегодняшний день понятие — «в Диоклетиановом наследии». Румынская православная церковь в 1885 году получила от Вселенской патриархии томос об автокефалии, что является грубым нарушением церковного права. Сербская православная церковь (на тот момент представленная Карловацкой митрополией, поместной автокефальной церковью (1848−1920), и Белградской митрополией, поместной автокефальной церковью (1879−1920)) прекратила отношения с раскольнической церковью, но спустя какое-то время политика заставила «принять» реальное положение дел.

Православные церкви на территории Баната, Валахии и Трансильвании находились в прямой юрисдикции Сербской православной церкви с 1691 по 1864 гг. и входили в Карловацкую митрополию. Вршацкий епископ Иосиф Йованович Шакабента (1743−1805) был первым сербским епископом, который заискивал перед австрийским двором в ущерб интересам Сербской православной церкви: он заявил, что в его епархии, там, где живет «румынское население», служить надо на румынском языке, а там, где население смешанное — и на сербском, на румынском.

Стремление румын отделиться от сербов и получить своих епископов проявилось открыто только в 1816 году под влиянием Римско-католической церкви, а если точнее — униатов. Стефан Станимирович, митрополит Карловацкий, поддался австрийскому давлению и пошел на уступки в вопросе церковной «эмансипации» румын Карловацкой митрополии.

Так, в Араде епископом был назначен румын, а Вршацкого и Тимишоарского епископа обязали выучить румынский язык. Здесь важно разъяснить, как именно создавался новый политический конструкт — румынская нация. Этим занимались иезуиты — вернее, грекокатолики с той же самой идеологической матрицей. Их обучали иезуиты. Потомки грекокатоликов из Эрделя получали образование в католических учреждениях на Западе (прежде всего — в Вене) и своим трудом, творчеством и пропагандой пламеннo и неустанно убеждали валахов, что они являются потомками римского населения Дакии, а также в том, что все жители Валахии, Молдавии и Эрделя имеют общее происхождение. Эрдельские грекокатолики принадлежали к движению Арделянской школы, организованному иезуитами, и повлияли на создание в 1791 году политической петиции валахов Трансильвании («Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae»). В ней содержалось требование об объединении валашской, трансильванской и молдавской наций на идеологических принципах Великой французской революции. Именно тогда впервые появилось политическое требование об объединении народов, которые на сегодняшний день представляют собой румынскую нацию. Сторонники Арделянской школы создали румынский язык, правописание, грамматику и румынский национализм.

Один из известнейших представителей движения Арделянской школы — Самуил Мику (1745−1806), образованный грекокатолик и епископ Фэгэраша. Он учился в Римско-католическом «Collegium Pazmanianum» в Вене, много работал над унией православных с Римом. Является автором труда «De ortu progressu conversione valachorum episcopia item archiepiscopus et metropolis eorum». В нем в форме научной теории обосновал свою позицию о том, что жители Валахии, Трансильвании и Молдавии происходят от римлян из древней римской провинции Дакия, интенсивно изучал романский говор, распространенный севернее Дуная, чтобы найти филологические аргументы для своей теории. Кроме Мику стоит также упомянуть Иона Будай-Деляну (1760−1763) — пятого и самого известного члена движения Арделянской школы. Его отец, Соломон Будаи, был униатским священником. Безусловно, список сторонников движения Арделянской школы намного обширнее, но мы решили остановиться только на этих именах.

Стоит отметить, что сопротивление членам Арделянской школы оказывал русский монах c Афона Паисий Величковский (1722−1794), рожденный в Малороссии (нынешней Украине). Он жил в Нямецком монастыре, и благодаря ему не вся Молдавия была румынизирована — лишь та ее часть, которая находилась в составе государства Румыния. Самую большую опасность для православной церкви представляла униатская пропаганда среди валахов и священнослужителей. Эта пропаганда усилилась после того, как Самуил Вулкан в 1806 году был назначен Велико-Варадинским епископом, а кульминации достигла после основания в 1853 году Банатской униатской епархии, центром которой стал Лугож. Дако-романский национализм представлял серьезное основание для принятия унии. Он давал униатам ощущение принадлежности к высшей цивилизации, а вину за «низкое культурное развитие румын в Монархии возлагали на сербский клир», что на самом деле было искусно и хитро связано с обращением в унию.

СПОСОБЫ РУМЫНИЗАЦИИ СЛАВЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Новый румынский национализм, пропагандировавшийся униатами и католиками, начал процесс отмежевания нового народа от славян, прежде всего — от русских (они в то время считались главной угрозой для объединения Валахии и Молдавии в унитарное государство Румыния) и сербов, распространяя сильнейшую русофобию и сербофобию.

После Крымской войны 1853−1856 гг., осознавая геополитическое значение реки Дунай и Черного моря, а через них — Анатолии и Персидского залива, западно‑ и среднеевропейские колониальные завоеватели обратили внимание на географическое положение Сербии и так называемых «Дунайских княжеств» (Валахии и Молдавии) — другими словами, территорий винчанско-трипольской археологической культуры или Мезии / Дакии / Сарматии, как эти земли назывались во времена Римской империи. Как только колонизаторы поняли, что завоевание этой территории без военного вмешательства не потребует крупных расходов, которые будут необходимы в случае ведения войны, они решили прибегнуть к культурным реформам. В рамках «мирного» решения восточного вопроса («прорыва на восток») в XIX и XX вв. они задумали провести такие реформы, которые перекроят историю этих стран, спрячут те факты, которые позволяли людям знать о местных человеческих, природных и культурных ресурсах и гордиться ими. В процессе этих колониальных культурологических трансформаций были изменены этнонимы и наименования государств, а также языки, алфавиты, традиции, быт, флаги, государственные границы и другие элементы национальной идентичности людей.

Позиция графа Кавура сыграет ключевую роль в процессе привлечения европейских центров для превращения Валахии и Молдавии в бастион против России (а сей факт гарантировал также объединение Италии). Одновременно румыны вознесут это на уровень политического мифа и сформируют сильнейшую антиславянскую пропаганду и политическую доктрину.

В 1856 году из Валахии и части Молдавии была образована Румыния, и в тот же самый момент началось навязывание новой румынской идентичности. Этот процесс состоял из нескольких этапов. Сначала предлагалось сменить стиль одежды. Настаивали на том, чтобы люди одевались по-европейски. А для сельского населения придумали новые национальные костюмы. Церковь оказывала сопротивление процессу навязывания идентичности, поэтому в 1863 году был принят государственный указ конфисковать имущество православных церквей и монастырей. Третье: на территориях Валахии и Молдавии в «дорумынский» период в церкви использовался церковнославянский язык и кириллический алфавит. В 1820 году в Румынии принимается указ, который открывает вопрос о переходе с кириллицы на латиницу. Этот процесс продолжался до 1860 года, когда в систему просвещения официально и в обязательном порядке была введена латиница. Четвертое: поднимается вопрос создания румынского языка. Этим занимались Августин Трибоний Лауриано и Иоанн Массим, издавшие «Словарь румынского языка». Речь шла об искусственном языке, из которого были исключены все использовавшиеся в то время нелатинские слова. Словарь встретили критикой, но румынизаторы продолжили свое дело.

Доктор Илие Барбулеску (кстати, румын), университетский профессор и академик, пишет: «Вообще, во всей Трансильвании (Эрделе), да и во всем Банате, обнаруживаются только сербы как наиболее численное население, которое преобладает, и сербский язык как подлинный славянский литературный и церковный язык не только сербов, но и самих румын». В своей книге «Румыны по отношению к сербам и болгарам и, особенно, вопрос македонских румын» на страницах 89−95 Барбулеску пишет, что сербы значительно преобладали в Валахии и Молдавии (с XIV века), а ранее они также составляли большинство — на протяжении XIII века, когда валашская знать породнилась с сербской. Например, в 1274 году валашский воевода Олтений Лютивой выдает свою дочь за Стефана Милутина, короля Сербии, того самого Милутина, которому в скором времени предстояло распространить свою власть на Боснию и Македонию вплоть до Скопье.

Зачем православным христианам сейчас знать, что из сербской Молдавии в 1567 году в монастырь Милешева «прибыло» небо, собственноручное произведение госпожи Роксанды, жены Александра, воеводы Молдавии? Зачем нынешним славянам знать, что молдавский боярин Штефан Боул, великий ворник Нижней Земли, имел на своей печати вырезанный год 1655, а также именование «Сербин». Зачем православным христианам знать, что в 1512 году Георгий Скорина был в Молдавии у царицы Елены Бранкович? Они вели переговоры об издании книг, которые могли бы помочь в борьбе с иезуитской пропагандой и клеветой против самой уважаемой сербской семьи Валахии, Эрделя и Молдавии — против Бранковичей. Их обвиняли в предательстве, совершенном на Косовом поле в 1389 году. Исторические факты говорят о том, что Вук Бранкович никого не предавал, однако миф, в отличие от самых Бранковичей, дожил до сегодняшнего дня. Сегодня Бранковичи считаются румынами. Все православные храмы на территории сегодняшней Румынии строили сербские семьи Бранкович-Басара. Монастырь Хорезу — один из красивейших монастырей Румынии. Его в 1690 году основал Константин Бранкович — валашский воевода, который позже был причислен к лику святых. Румыны пишут его имя так: Constantin Brâncoveanu — и ни в одном тексте, ни в одном документе они не засвидетельствовали его сербское происхождение. Здесь важно подчеркнуть следующее: модель распространения клеветы и ненависти (этнической дистанции) по отношению к народу или отдельному человеку функционирует безупречно.

И все же компетентные ученые, каким мы считаем Барбулеску, на основании обнаруженных ими вышеуказанных фактов делят историю Румынии на два периода — «эпоха славянизма» и «эпоха румынизма».

Меморандум, предложенный Емилианом Кенгелацем (1807−1885) 16 октября 1863 года и призывающий к введению румынского языка в церковное употребление, а латинского алфавита — в церковные книги и документы, взволновал сербскую общественность в Валахии, да и не только там. Затем, 1 августа 1864 года, румынские делегаты передали меморандум и свое заявление австрийскому монарху. Там было объяснено, почему румыны не признают Карловацкий конгресс и почему не участвуют в избрании сербского митрополита. Монарх заступился на румын. После «экуменического» синода 1864 года сербский патриарх Савва-Самуил Маширевич (1804−1880) разрешил отделение так называемой Румынской православной церкви.

Указом Франца Иосифа I от 24 декабря 1864 года румыны получили свою церковь. Была образована самостоятельная румынская митрополия в Трансильвании и с центром в Сибине. Она состояла из двух епископий (Арадской и Карансебешской), в состав которых входили даже территории сегодняшнего сербского Баната. Населенные пункты южного Баната принадлежали Карансебешской епархии, а северного Баната — Арадской. Пять православных епархий Княжества Румыния (в Валахии и Молдавии) не подчинились царскому указу и оставались в составе Сербской православной церкви до 1919 года. Только тогда они стали частью так называемой Румынской православной церкви.

Первый румынский митрополит Андрей Шагуна (1809−1873) работал также в сербско-румынском духовном училище в Вршаце.

Под контролем Вены в 1872 году объединились митрополии Валахии и Молдавии, с тем чтобы сформировать единую новую германскую Румынскую православную церковь. В том же году митрополит Угро-Валашский получил титул митрополита Румынии, а после этого был создан Священный Синод Румынской православной церкви.

Как сербы могли принять такое развитие событий?

Ответ, конечно же, однозначен: благодаря «негативной селекции» внутри Сербской православной церкви, о которой позаботился австрийский двор. Чтобы дать полный ответ на данный вопрос, необходимо начать с рассмотрения событий, связанных с Карловацкой патриархией (1848−1920). Арсений Стойкович (1804−1892), епископ (местоблюститель) Бачский (епископ с 1843 по 1851 г.) и епископ Будимский (епископ с 1852 по 1892 г.), был единогласно избран в 1874 году Патриархом Карловацким, но Венский двор не утвердил его кандидатуру. То же самое произошло в 1881 году, когда его «конкурентом» был Григорий-Герман Анджелич (1822−1888), получивший всего 12 голосов, в то время как Арсений получил 53 голоса.

И снова вмешались германцы, на этот раз в лице Франца Иосифа I (1830−1916), императора Австрийской империи (годы правления 1848−1867) и главы Австро-Венгрии (годы правления 1867−1916). Франц Иосиф упорно отказывался признать Арсения Стойковича патриархом, поэтому силой протолкнул своего кандидата — Германа Анджелича.

Благодаря австро-венгерскому двору Анджелич становится патриархом Карловацким (с 1881 по 1888 гг.), и под влиянием своих покровителей не противится ни формированию так называемой Румынской православной церкви, ни предоставлению ей «автономии» от Вселенской патриархии (1885).

Чтобы разобраться в происходившем, вернемся снова в1859 год, когда произошло объединение княжеств Валахии и Молдавии в рамках нового государственного образования под названием Румыния («государство римских воинов»).

Тогда же там учредили новый орган церковного управления — Генеральный национальный синод, в состав которого входили епископы, а также по три депутата из рядов священнослужителей епархии. Синод имел право собираться раз в два года и находился под полным контролем светских властей. Архиереи назначались решением князя — Александра-Иоанна Кузы (1820−1873), потомка греческих фанариотов с румынизированным именем, который добрался до власти и правил Валахией и Молдавией.

В соответствии с законом, принятым в 1863 году, была проведена полная конфискация (секуляризация) всего церковного и монастырского имущества. Такую антиклерикальную (читай — антиправославную) политику румынского правительства открыто поддерживала Австрийская империя (1804−1867), а позже — и Германская империя (1871−1918). Дальнейшие события более-менее известны. Румыния, находясь в тени общественного мнения, начинает постоянно расширяться.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ЭРДЕЛЯ (ТРАНСИЛЬВАНИИ), ВАЛАХИИ И МОЛДАВИИ

Необходимо иметь в виду, что простейшая форма румынского языка, записанная сербской кириллицей, впервые появляется лишь в 1521 году под сильным венгерским (читай — католическим) влиянием.

С кириллицы на латиницу румыны перейдут только в XIX веке, в 1859 году. Тогда и начинается культурный геноцид — вернее, общая «десербизация» населения (языка, алфавита и топонимов). Румыны еще какое-то время будут пользоваться кириллицей — до 1862 года в Валахии и до 1989 года в Молдавии. Разновидность кириллического письма использовалась в Бессарабии (часть Молдавии) и оставалась в употреблении вплоть до 30-х гг. ХХ века. Эта старинная версия письма отличается от той кириллицы, которая использовалась в Молдавской АССР (1924−1940) и оставалась в употреблении до 1989 года в Молдавской ССР (1940−1989), когда часть жившего там румынизированного сербского населения переходит на румынскую версию латиницы.

Из Королевства Греция, на тот момент лишь недавно было образованного (1833), эти процессы через греческих священнослужителей поддерживал немецкий (вернее, баварский) принц Отто Фридрих Людвиг фон Виттельсбах (1815−1867), который будет известен как Оттон I и станет первым королем Греции за всю ее историю (время правления 1833−1862). Его преемник усилит эту антисербскую и антиславянскую деятельность. Речь идет о немецком принце Кристиане Вильгельме Фердинанде Адольфе Георге Шлезвиг-Гольштейнском (1845−1913), из северогерманской дворянской семьи Ольденбург. Он стал вторым в истории греческого государства королем, известным под именем Георг I (время правления 1863−1913).

В то время как греческий король Оттон I был сыном Людвига I (1786−1868), немецкого короля Баварии (время правления 1825−1848), его преемник Георг I был сыном Кристиана IX (1818−1906), немецкого короля Дании (время правления 1863−1906). Георг I, «немецкий» король Греции, своему соотечественнику — немцу, занимавшему румынский трон, — обеспечит поддержку в получении автономии, оказывая давление на Вселенский патриархат. Результат этого — получение автономии так называемой Румынской православной церковью в 1885 году.

Конечно же, все эти шаги поддержал упомянутый ранее Франц Иосиф I, австро-венгерский монарх. Дело приобрело особый размах, когда немецкий (вернее, прусский) принц Карл Людвиг фон Гогенцоллерн (1839−1914) стал первым королем в истории Румынии под именем Карл (Кароль) I (время правления 1866−1914).

Румынский король Карл I был сыном Карла Антона Иоахима, прусского принца из династии Гогенцоллерн-Зигмаринген. «Логистическую» поддержку созданию так называемой Румынской православной церкви окажет также немецкий принц Александр Йозеф фон Баттенберг (1857−1893), первый князь Болгарии (1879−1886), правитель так называемого «третьего болгарского княжества на Хелме» (т.е. на Балканах). Он правил Княжеством Болгария под именем Александр I. Его отцом был немецкий (вернее, гессенский) принц Александр Людвиг Георг Фридрих Эмиль фон Гессен (1823−1888). Такую же политику продолжит и его преемник на троне Болгарии, немецкий принц Фердинанд Максимиллиан Карл Леопольд Мария фон Саксен-Кобург, который будет править Княжеством Болгария под именем Фердинанд I. Отцом второго князя Болгарии был немецкий (баварский) принц Август Людвиг Виктор фон Саксен-Кобург (1818−1881).

Теодор-Феодосий Мраович (1815−1891), митрополит Белградский (с 1883 по 1889 г.), под влиянием сербской династии Обреновичей, которая вела ярко выраженную австрофильскую политику, в 1885 году согласился с антисербской политикой в Румынии.

К вышеупомянутым событиям в связи с т. н. Румынской православной церковью причастен также немецкий (и католический) принц Фердинанд Виктор Альберт Майнрад фон Гогенцоллерн-Зигмаринген (1865−1927), который сменил Карла I, короля Румынии, на престоле в этой стране. Он продолжит править ею, представляя свою династию, под именем Фердинанд I (период правления 1914−1927).

Александр Караджорджевич (1888−1834), король Королевства сербов, хорватов и словенцев (годы правления 1921−1929), король Королевства Югославия (1929−1934), и румынская (вернее, немецкая) принцесса Мария фон Гогенцоллерн-Зигмаринген (1900−1961) обвенчались 8 июня 1922 года. Ее дед по матери — немец Альфред Эрнест Альберт фон Саксен-Кобург (1844−1900), герцог области Саксен-Кобург (годы правления 1893−1900), а по отцу — уже упоминавшийся немецкий принц Леопольд фон Гогенцоллерн-Зигмаринген (1835−1905).

Итогом всего этого стало признание т. н. Румынской православной церкви остальными церковными организациями, поскольку Сербская православная церковь нисколько не возражала против конфискации ее имущества на территории Королевства Румыния, т. е. игнорировала уничтожение сербского культурного наследия и румынизацию сербов в соседнем государстве. Решением своего Священного синода от 4 февраля 1925 года т. н. Румынская православная церковь была провозглашена Патриархатом. Это было канонически признано томосом Вселенской патриархии 30 июля 1925 года.

Торжественное принятие примасом-митрополитом Мироном (Элие Кристя, 1868−1939) титула Патриарха всея Румынии, наместника Кесарии Каппадокийской, митрополита Унгро-Влахийского и архиепископа Бухарестского состоялось лишь 1 ноября 1925 года.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УНИИ В ЭРДЕЛЬСКОМ БЕЛГРАДЕ

Уния 1700 года в эрдельском Белграде позволила посредством методики социальной инженерии изменить идентичность жителей Эрделя (Трансильвании, Валахии и Молдавии), создать идеологию румынизма. А поражение России в Крымской войне (1853−1856) привело к реализации главной цели Запада — к созданию нового государства в Европе с романской (латинской) идентичностью, вернее, антирусского и антисербского государства с потенциалом дальнейшего расширения, романизации и латинизации населения Балкан и Малороссии (Украины).

Напомним, что до того момента не зафиксировано существование на территории Валахии, Молдавии и Эрделя такого государства или народа. Вернемся в ту эпоху и обратимся к записям одного из создателей Румынии, графа Камилло Бенсо ди Кавура — премьер-министра Королевства Сардиния с 1852 года и до своей смерти в 1861 году, в то время, когда создавались и Румыния, и Италия, а также шла Крымская война. Становится понятным, почему Европа того времени, несмотря на идеологические и религиозные взгляды, поддержала создание Румынии. Кавур указывает, что Румыния создана, «чтобы разделить южных и восточных славян». «Когда Крымская война победоносно завершилась, Запад столкнулся с проблемой: каким образом закрепить результат? Все почувствовали, что царская Россия не исчерпала своего экспансионизма. Другими словами, все хотели предотвратить возможный приход России на Балканы (вплоть до самого пролива и Константинополя), а также помешать слиянию движений малых славянских народов и царской политики России на религиозных и национальных началах. Конечно же, Кавур и дипломатия Сардинии серьезно рассчитывали на национальные движения, развивавшиеся на Дунае и на Балканах, причем с расчетом на то, что они укажут направление этим движениям и воспользуются ими, чтобы преградить дорогу России (а в этом была заинтересована вся Европа)». С того момента румын в Европе называли «бастионом Западной Европы перед северным гигантом» (Наполеон) или «Фермопилами Европы» (Мольтке). На всякий случай новому государству и народу дали «государя-иностранца», и эта практика продолжается до сегодняшнего дня, за некоторыми исключениями, имевшими место в период коммунизма.

Новое государство начало превосходно выполнять предназначенную ему геополитическую роль. Во-первых, у Румынии нет четко определенных с политической точки зрения границ, т. е. это государство создано для бесконечного расширения. Во-вторых, румынское государство и церковь активно культивируют ненависть к православным славянам (славянофобию), говоря об их культурной «отсталости». Исходя из этого, задача Румынии — «эмансипировать» православных славян, вернее, «подарить» им цивилизацию, что на самом деле превратилось в ассимиляцию. О том, что ассимиляция удалась, свидетельствуют результаты исследования ДНК жителей Балкан (см. изображение ниже).

РУМЫНИЯ — ДОЛГОСРОЧНАЯ МИССИЯ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

Святослав Мазур из Молдавии указывает на реальную природу Румынии. Само слово «Румыния» в переводе означает «государство римских воинов», а румын — «римский воин». Румыния создана на развалинах Римской империи. Это означает, что по своей природе она выполняет задачи и несет в себе черты своего «прародителя». Главная идея Римской империи — светская власть. Именно поэтому олицетворением Римской империи стал орел, держащий в своих когтях символ мира. Идеология и символика Древнего Рима на различных исторических этапах порождали свои копии: они до сегодняшнего дня близки и привлекательны для ряда государств, проповедующих идею мирового господства.

Эти «цивилизации» легко узнать по римской символике, по орлу, который в когтях держит символ мира и оружие. Данный символ в основание своей империи заложил Наполеон Бонапарт. Его же «обновили» Бенито Муссолини и Адольф Гитлер. Европа XIX века именно так воспринимала Румынию, называя ее «второй Италией», «Италией, которая вернее нас сохранила римское имя».

Этот же формат и ту же символику взяли создатели США, формируя свое государство. Данный символ — основа и главная деталь герба Румынии. Все указанные страны и империи объединяет одно: желание владеть миром, завоевывать и грабить чужие земли, присваивать чужие ценности, культуру и искусство.

Румыния как раз постулирует упомянутые стремления: в активной форме — по отношению к Молдавии и Сербии, в пассивной — к Балканам и Украине. Напомним, что Румынский парламент 8 мая 2013 года подавляющим большинством голосов принял поправку к закону, объявляя румынами все романские народы и этнические группы, населяющие Балканы. Румынское издание «Romanian Global News» сообщало, что решение поддержано всеми парламентскими фракциями, несмотря на отрицательные комментарии о проекте закона со стороны Министерства иностранных дел Румынии.

Согласно принятой поправке, проживающие в государствах Балканского полуострова представители балкано-романских народов (аромуны — арманы, куцовалахи, валахи, цинцары; истрорумыны — истрийские валахи, руманы, румары, чирибири, чичи; мегленорумыны, молдаване, валахи и другие) «официально» объявляются Бухарестом «румынами отовсюду» («români de pretutindeni»), независимо от того, какое название либо самоназвание они имеют. К «румынам отовсюду» также «официально» причислены «бессарабцы», «буковинцы», «марамурешане», которые живут в Молдавии, Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях Украины.

Другими словами, на Балканах (да и за их пределами, на значительной части территории Украины) нет других народов, кроме «различных» румын. Сегодняшние сербы, греки, болгары и т. д. — это славянизированные румыны, которые должны вернуться к своим корням.

Зоран Милошевич — научный советник, профессор теоретической социологии. Институт политических исследований (Белград, Сербия). Исследование проводилось в рамках научного проекта «Демократические и национальные ресурсы политических институтов Сербии в процессе международной интеграции» (179 009), финансируемого Министерством просвещения, науки и технологического развития Республики Сербия.