Екатеринбург, , 12:27 — REGNUM

Крупная международная конференция по нанотехнологиям стартовала в Уральском федеральном университете (УрФУ) в минувшее воскресенье, сообщает 26 августа пресс-служба вуза.

В рамках мероприятия пройдёт третья международная конференция «Сканирующая зондовая микроскопия», четвертый Российско-китайский семинар по диэлектрикам и сегнетоэлектрикам и молодежная конференция «Функциональная визуализация наноматериалов». Участие в них принимают более 200 учёных из 14 стран, а также представители ведущих мировых компаний-производителей нанотехнологического оборудования.

«Конференция охватывает широкий круг тем, связанных с современными нанотехнологиями и функциональной визуализацией наноструктурированных материалов с помощью различных мод сканирующей зондовой микроскопии. СЗМ — это универсальный метод исследования различных материалов с нанометровым разрешением — своеобразное окно в «наномир», — сообщил директор уральского центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии» УрФУ Владимир Шур.

На Российско-китайском семинаре по диэлектрическим и сегнетоэлектрическим материалам исследователи представят последние достижения в изучении фундаментальных аспектов и применении диэлектрических и сегнетоэлектрических материалов. Среди последних достижений — совместные исследования ученых УрФУ и китайских коллег. Конференция продлится до 28 августа.

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