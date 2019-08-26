Томск, , 11:55 — REGNUM

Группа российских учёных совершает 100-дневный трансарктический переход с целью оценки состояния экосистем в Чукотском, Восточно-Сибирском, Карском морях и в море Лаптевых, сообщает 26 августа пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

Научную экспедицию возглавляет сотрудник биологического института ТГУ и главный научный сотрудник ФГБНУ «ВНИРО» Алексей Орлов. Работа осуществляется на научно-исследовательском судне «Профессор Леванидов» круглосуточно, в две вахты.

«В ходе стодневной экспедиции будут выполнены комплексные исследования среды (океанология, гидрохимия) и биоты (будет изучен нейстон, фито-, зоо‑ и ихтиопланктон, зообентос (обитатели морского дна), ихтиофауна, промысловые беспозвоночные, морские млекопитающие и птицы). Всю рыбу и беспозвоночных обрабатываем в бортовых лабораториях. Часть океанологических проб везём для обработки на берег, некоторые параметры определяем на месте», — сообщил Орлов.

Исследования проводятся на комплексных станциях — заранее определенных точках на карте, расположенных с шагом 15−20 морских миль. В целом запланировано отработать около 200 станций. В светлое время суток учёные ведут наблюдения за орнитофауной и морскими млекопитающими. В каждом море проводятся анализ эхозаписей и осуществляются сбор разнообразного материала для изучения донным тралом.

ВНИРО — Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии — головной научно-исследовательский институт рыбохозяйственной отрасли. Научные исследования ВНИРО охватывают вопросы создания и развития научно-технических основ рыбохозяйственной деятельности, охраны, рационального использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных биоресурсов и среды их обитания, аквакультуры, международной деятельности.

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