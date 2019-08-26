Тюмень, , 08:16 — REGNUM

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) вышел на первое место в мире по числу публикаций по акарологии в журналах базы «Web of Science Core Collection», сообщает 26 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что сегодня университетская группа акарологов — самая продуктивная в мире. В период с 2016 по 2018 годы учёными было опубликовано 215 научных статей в журналах Web of Science Core Collection с ключевыми словами «mites» или «Acari».

Для сравнения, сопоставимую цифру показывают все исследовательские институты министерства сельского хозяйства США, либо всех НИИ Российской академии наук.

В вузе отметили, что наряду с классификацией и описанием новых для науки видов клещей (более 600 за последние пять лет) исследователи изучают взаимодействие клещей с биотическими и абиотическими компонентами окружающей среды, их филогению и эволюцию, популяционную экологию и экологию сообществ, паразитизм на насекомых и позвоночных животных, многие другие вопросы.

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