Барнаул, , 07:13 — REGNUM

То, что употребление семечек может спровоцировать развитие аппендицита — это лишь расхожее обывательское мнение, считает кандидат медицинских наук, хирург высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова своего коллеги — заведующего отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, профессора Андрея Кригера, он отметил:

врач высшей категории Павел Шумихин «Хирурги всегда скептически относились к подобной «теории» развития аппендицита. Как правило, причина острого воспаления червеобразного отростка остается загадкой и само воспаление выглядит спонтанным, свет иногда может пролить лишь морфологическое исследование удаленного аппендикса. Все это делает невозможным разработку профилактических мероприятий».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита отмечал заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер. По его словам, факторы, увеличивающие риск развития аппендицита, вообще неизвестны.

По его словам, американские хирурги в 50−60-х годах XX века практиковали удаление аппендикса новорожденным в профилактических целях, но потом от этого отказались. Хирург также напомнил о коварстве аппендицита: для него не характерны сильные боли, их можно терпеть, поэтому многие больные не обращаются к врачу своевременно.

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