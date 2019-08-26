Казань, , 05:37 — REGNUM

Пятимесячному ребёнку с гигантской опухолью головного мозга врачи ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница министерства здравоохранения РТ» провели уникальную операцию — большое микрохирургическое вмешательство позволило удалить врождённое образование. Осложнялась операция тем, что образование находилось в важной моторной зоне головного мозга, отвечающей за движение руки и ноги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

Несмотря на редкость подобных образований, среди онкозаболеваний они на втором месте после лейкоза. Операцию проводил главный внештатный детский нейрохирург министерства, завотделением нейрохирургии больницы Владимир Иванов.

Во время операции «дозированно был установлен резервуар Оммайя и жидкостной компонент постепенно был эвакуирован в течение десяти дней». Уменьшение кисты позволило провести операцию. На сегодня ребёнок находится на постоперационном лечении.

В ведомстве уточнили, что опухоль сформировалась у младенца ещё в утробе матери и являлась врождённой.

Напомним, в начале августа 2019 года врачи той же больницы удалили пациентке семикилограммовую опухоль. Девочку доставили в больницу из Зеленодольска, после того как у неё начал увеличиваться живот. Врачи местной поликлиники после обследования обнаружили у неё объёмное новообразование. Ребёнка срочным порядком госпитализировали в Казань. Здесь, выполнив лапаротомию, девочке удалили опухоль в 7 кг. Операция прошла успешно, ребёнок находится под наблюдением врачей.

А в июне 2019 года врачи медучреждения, выявив у маленького пациента из Марий Эл гастрошизис, который встречается в одном из 10 тыс. случаев, выполнили ещё одну сложную операцию.