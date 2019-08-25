Вена, , 23:58 — REGNUM

Международной группе ученых впервые удалось телепортировать трехмерные квантовые состояния фотонов, что поможет созданию сверхбыстрых квантовых компьютеров и квантового интернета. Об этом 23 августа сообщает портал PHYS.ORG.

Для телепортации использовался эффект так называемой «квантовой запутанности», при которой созданные определённым образом пары фотонов начинают без физического взаимодействия «чувствовать», что происходит друг с другом на каком бы расстоянии они не находились и мгновенно изменять своё состояние. Раньше удавалось передать только двухуровневые состояния фотонов («кубиты»), то есть информацию со значениями «0» или «1». Это можно было бы использовать при создании компьютера, работящего с двоичной системой исчисления. Однако, исследователям из Австрийской академии наук и Венского университета вместе с квантовыми физиками из Университета науки и технологии Китая удалось телепортировать трехуровневое состояние фотона, так называемый «критрит», который можно прочитать как значение «2».

Это открытие является важным шагом к созданию квантового интернета в будущем, поскольку многомерные квантовые системы могут передавать больше информации, чем кубиты.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что физики из Китая и Австрии провели первую межконтинентальную «телепортацию» состояний частиц при помощи первого квантового спутника связи «Мо-Цзы», запущенного на орбиту в 2016 году.

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