Лондон, , 23:23 — REGNUM

Биоинженеры из Великобритании, используя инструмент для редактирования генов CRISPR, создали новую технологию по созданию лекарств, запрограммированных на высвобождение в нужной точке организме, а также новый инструмент диагностики инфекций. Об этом 22 августа сообщает Nature.

Исследователи из Массачусетского технологического института в Кембридже нашли новый способ использования набирающей популярность технологии «генетические ножницы» CRISPR. Учёные взяли так называемые гидрогели ДНК (растворы полимеров, которые удерживаются вместе нитями ДНК). В этот раствор поместили ДНК-фермент CRISPR/Cas12a, который запрограммирован на распознавание определенной последовательности ДНК. После обнаружения нужного фрагмента, фермент разрезает её нить в заданном участке, а затем разрывает отдельные нити ДНК поблизости. В результате гидрогель изменяет форму, а в некоторых случаях, полностью растворяется, освобождая полезную нагрузку, которой может быть, например, лекарство, доставленное таким образом точно к раковой клетке или возбудителю инфекции.

Затем учёные интегрировали управляемые CRISPR гидрогели в электронные схемы. Когда гидрогель встречался с заданным генетическим материалом возбудителя инфекций, ДНК-фермент разрывал цепочки ДНК и электрическая цепь разрывалась. С помощью такого устройства, помещённого в рюкзак, исследователи смогли обнаружить возбудителя лихорадки Эбола, не прибегая к исследованию образцов инфекции в лабораторных условиях.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные из США разработали способ доставки компонентов системы CRISPR/Cas9 к клеткам при помощи магнита.

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