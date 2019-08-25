Иерусалим, , 13:03 — REGNUM

Найден способ обнаружить заболевание раком желудочной железы на ранних стадиях, когда его можно вылечить. Как сообщил CNN 24 августа, об этом заявил директор Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна Стивен Либутти.

Ученые выяснили, что раковые опухоли поджелудочной железы выделяют инсулин. Следовательно, болезнь себя «выдает» понижением уровня сахара в крови. Поскольку других симптомов не замечено, то этот является основным для выявления злокачественных образований на ранней стадии.

Стоит отметить, что от рака поджелудочный железы умирает почти 100% заболевших. Это связано с тем, что болезнь очень сложно выявить своевременно.