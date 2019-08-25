25 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Можно только сожалеть, что взаимное влияние и взаимное цитирование не переросло в совместное творчество. Очередная «невстреча» (Марина Цветаева) в русской культуре.

Андрей Мартынов, , 00:04 — REGNUM

Александр Пронин. Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский. М.: Новое литературное обозрение, 2019

Александр Пронин. Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский. М.: Новое литературное обозрение, 2019

Настоящее исследование, посвященное, пожалуй, двум самым ярким фигурам раннего революционного авангарда, представляет их в неожиданных ракурсах. В книге историка литературы Александра Пронина (СПбГУ) рассматривается роль кино в жизни и творчестве Владимира Маяковского и литературы в картине мира Дзиги Вертова. Отдельно показано их влияние друг на друга. Писатель и кинорежиссер были знакомы. И хотя друзьями они не были, но, как вспоминал впоследствии автор «Человека с киноаппаратом», узнав о смерти поэта, ему показалось, что это он сам «кончил самоубийством».

Для Маяковского фильмы всегда играли значительную роль. От общей для всех в детстве и юношестве любви к приключенческими картинами, он перешел к увлечению non-fiction. Правда, как оговаривался Виктор Шкловский, поэт интересовался «организованно-хроникальным» кино. Так что работы Вертова, с его операторскими приемами, неожиданными эффектами и новым монтажом (в частности, композиционное выстраивание эпизодов по законам поэзии) были близки автору «Флейты-позвоночника». Также Маяковский нередко выступал в качестве кинокритика, начав печататься еще до революции в модном «Кине-журнале». Наконец, он попробовал себя и в роли актера, снявшись в нескольких фильмах, из которых наиболее известен «Барышня и хулиган» (1918 г.), по новелле Эдмондо Де Амичиса, для которого Маяковский написал сценарий и выступил вместе с Евгением Славинским в качестве режиссера.

Не менее «литературен» был и Вертов. Он писал стихи (в книге приводятся его ранее не публиковавшиеся сочинения), а также, несмотря на стремление «полностью отделить язык кино от языка театра и литературы», то есть отказа от сценария, о чем подробно пишет Пронин, неоднократно выступал именно в качестве сценариста.

Маяковский публиковал режиссера в своем знаменитом «ЛЕФе», цитировал в своих произведениях, например, в киносценарии «Как поживаете?». В свою очередь, Вертов признавался, что «полюбил Маяковского сразу, без колебаний. С первой прочитанной книжки». Но, помимо эстетического принятия поэзии «горлана главаря», имел место и профессиональный интерес. Исследователь обращает внимание, что режиссер предпочитает цитировать стихотворения, содержащие слово «глаз». «Очевидно, что все эти многочисленные у Маяковского «зрительные» образы (…) послужили одним из факторов перехода Вертова от «слышу» к «вижу».

Можно только сожалеть, что взаимное влияние и взаимное цитирование не переросло в совместное творчество. Очередная «невстреча» (Марина Цветаева) в русской культуре.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».