Душанбе, , 10:39 — REGNUM

Средневековую обсерваторию обнаружили археологи из Таджикистана в городище Карон в Дарвазском районе республики. Об этом 23 августа сообщает агентство «ТаджикТА» со ссылкой на Академию наук Таджикистана.

По предварительным данным, обсерватория действовала до начала XV веком нашей эры. Академик Юсуфшохи Якубшох уточнил, что пока точно не известно, когда была построена обсерватория.

В настоящее время раскопки на территории древнего городища Карон прекращены. Работы планируется возобновить в 2020 году.

Отметим, в 2012 году в Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана археологи обнаружили городище Карон. Древнее поселение располагается на высоте 2 тыс. метров и занимает площадь около 100 га. По предварительным данным, город был возведен 4 тыс. лет назад.