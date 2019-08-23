Владивосток, , 10:18 — REGNUM

Новый вид бетона с повышенной ранней прочностью разработали инженеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами из Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ), сообщает 23 августа пресс-служба владивостокского вуза.

По сравнению с обычным бетоном, разработанный учеными состав создает материал, который в 2,7—3,3 раза прочнее, при этом его морозостойкость также втрое больше, чем у обычного — F600 вместо F200. А Водонепроницаемость экобетона увеличилась более чем в четыре раза — W18 вместо W4.

«Наша задача в том, чтобы, применяя новые технологии, приблизить прочность новых строительных материалов к прочности природных. Уже сейчас мы можем создавать бетоны в несколько раз прочнее тех, которые получают по старым технологиям», — сообщил доцент Военного учебного центра ДВФУ подполковник Роман Федюк.

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Добавим, сегодняшняя разработка ДВФУ и КГАСУ — не первая в области создания сверхпрочного бетона. Ранее в университете сообщали о технологии создания высокоплотного композита, обладающего существенно увеличенной ударной прочностью.

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