Лондон, , 01:47 — REGNUM

Видео, на котором показаны остатки знаменитого парохода «Титаник», опубликованы на YouТube.

Засняли видео члены группы EYOS Expeditions, участвовавшие в экспедиции к кораблю. Экспедиция спускалась к «Титанику» на батискафе DSV Limiting Factor.

Отметим, что обломки корабля находятся в Атлантическом океане на глубине четыре тысячи метров. «Титаник» продолжает разрушаться — особенно его правая сторона.

Напомним, крушение «Титаника» произошло в ночь с 14 на 15 апреля 1912 г. из-за столкновения с айсбергом. Британский трансатлантический пароход «Титаник» был самым большим судном в мире на момент катастрофы.

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