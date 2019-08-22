Москва, , 15:29 — REGNUM

Запуск с Байконура ракеты «Союз» с антропоморфным роботом «Федором» на борту имеет две главные цели, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Первая — испытание нового пилотируемого корабля «Союз MC», которое проводится пока в беспилотном режиме, то есть без человека-космонавта. И вторая — испытание в условиях космоса антропоморфного робота-спасателя «Федор», разработанного учеными из Магнитогорска для космической отрасли.

Опытный образец создан для работы в опасных условиях и должен заменить в них человека. Он может работать автономно или в режиме управления человеком-оператором через компьютер или специальный костюм.

Его использование позволит исключить риск для специалиста там, где это необходимо. Например, робот заменит космонавта при выходе в открытый космос для проведения работ снаружи космической станции. По результатам испытаний на основе собранных данных можно будет внести изменения и усовершенствовать механизм.

В области робототехники российские специалисты не лидируют, но, как показывает данный запуск, не слишком и отстают, двигаясь своим путем. Во всяком случае, для практического применения в космосе андроидов пока еще никто не использовал», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль «Союз МС-14» без пилотов с роботом «Фёдором» на борту, который утром 22 августа стартовал с космодрома Байконур, успешно выведен на околоземную орбиту.

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