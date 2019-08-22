Москва, , 15:16 — REGNUM

Эксперимент с роботом «Федором» имеет большое научное и прикладное значение, заявил корреспонденту ИА REGNUMзаведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков, комментируя запуск в космос ракеты «Союз» с роботом на борту.

«Распространено мнение, что антропоморфные роботы — это большие игрушки, а будущее за специализированными роботами, которые заточены под какую-то определенную функцию и как правило вообще не похожи на человека.

Да, в промышленности антропоморфные роботы действительно практически не нужны. Но в космической сфере человекоподобные роботы могут оказаться весьма полезны.

Возьмем того же «Федора». Он может работать как автономно, так и в режиме «аватара».

В этом случае оператор надевает специальный костюм, и робот копирует все его движения. Представьте себе, как это может оказаться полезным, например, при необходимости выхода в открытый космос для ремонта космической станции. Сейчас такие операции выполняют люди, подвергаясь радиационной опасности, рискуя жизнью. Да и выполнение всех этих работ в скафандре — экстремальная физическая нагрузка на организм.

Робот может функционировать часами, в то время как оператор будет управлять им изнутри станции. А управлять Федором может даже человек без подготовки — достаточно надеть костюм и очки виртуальной реальности. Представьте себе, как это облегчит жизнь космонавтам.

Пока «Федор» не готов к работе в открытом космосе, но при некоторых доработках это вполне осуществимо. Сейчас важно испытать не только самого «Федора», но и его оператора — сможет ли человек эффективно управлять механизмом в условиях невесомости.

Это не такая тривиальная задача, как кажется многим. Состояние невесомости для человека крайне нетипично и то, что легко сделать здесь на Земле бывает сложно выполнить на орбите.

Американцы, кстати, тоже готовятся запустить своего робота на орбиту в следующем году. У них уже был подобный эксперимент в «Робонавтом», но эта машина, к сожалению, сломалась», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдором» на борту, который утром 22 августа стартовал с космодрома Байконур, успешно выведен на околоземную орбиту.

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