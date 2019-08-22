Москва, , 08:13 — REGNUM

Новая необычная дисциплина «Природа тёмной материи» будет преподаваться в магистратуре кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики в НИЯУ МИФИ с весеннего семестра. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Учёным известно о существовании во Вселенной некоторой субстанции, которая не проявляет себя никаким образом, кроме гравитационного воздействия на привычные нам объекты, например, звёзды или галактики. В результате движение последних отличается от предсказанного в рамках динамики Ньютона, если при расчётах учитывать влияние только известного видимого вещества. Одни исследователи предположили, что этой формой материи могут быть тусклые астрофизические объекты или даже чёрные дыры. Другие предложили ввести новые гипотетические частицы, которые мы до сих пор не смогли обнаружить в прямом эксперименте, однако они могли образовываться на ранних этапах развития Вселенной и сегодня проявлять себя в виде дополнительной гравитации. Все эти объекты и были названы скрытой массой, или тёмной материей. Существует множество пока не подтверждённых гипотез о её природе и составе.

В общем энергетическом балансе Вселенной на тёмную материю приходится около 25%, что примерно в пять раз больше доли привычного нам вещества, составляющего планеты, звёзды, галактики и их скопления, межзвёздную и межгалактическую среду.

Для студентов, которые выбрали предметом своих будущих исследований тёмное вещество, необходимо изучить весь спектр его проявлений в астрофизике и космологии, обладать информацией о возможных свойствах и современных результатах поиска. Безусловно, тёмная материя входит в общие курсы астрофизики, астрономии или космологии, но новая учебная дисциплина «Природа тёмной материи» собрала квинтэссенцию знаний о проявлениях тёмного вещества во Вселенной и его возможной природе.

Отмечается, что изложение материала будет приводится в 15 лекциях, включающих как теорию, так и решение некоторых практических задач.

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