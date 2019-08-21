Вашингтон, , 17:20 — REGNUM

Астронавты Ник Хейг и Эндрю Морган 21 августа совершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Как уточняется, целью выхода астронавтов в космос является установка на американском сегменте МКС нового стыковочного узла International Docking Adapter, который был доставлен на станцию в июле. Он позволит осуществлять стыковку коммерческих кораблей с американским сегментом станции.

Напомним, в настоящее время основной экипаж Международной космической станции составляют космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов (Роскосмос), астронавты Ник Хейг, Эндрю Морган и Кристина Кох (NASA) и астронавт Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).