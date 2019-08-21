Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM

Международный центр компетенций в горнотехническом образовании, созданный на базе Санкт-Петербургского Горного университета, в среду, 21 августа, в Хельсинки подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Лаппеенрантским технологическим университетом Финляндии.

Как сообщается на сайте петербургского вуза, финский университет стал опорным вузом Международного Центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО в Финляндии.

Финские специалисты займутся совершенствованием технологий переработки бытовых отходов для вторичного использования, утилизации химически опасных и ядовитых веществ, а также созданием инноваций, способствующих снижению выбросов в атмосферу парниковых газов объектами энергетики.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета, председатель Совета управляющих Центра компетенций Владимир Литвиненко сообщил, что уже в 2019 году планируется подписать аналогичные соглашения с четырьмя опорными вузами, а затем довести это число до 12 вузов, расположенных в различных странах мира. Каждый из них будет курировать определённое научное направление.

«Дорога от Лаппеенранты до Санкт-Петербурга занимает всего полтора часа, это позволяет нам активно заниматься совместными исследованиями, обмениваться студентами, аспирантами и преподавателями. Темы рециклинга отходов, устойчивого развития, социально-экологической ответственности являются для нас очень важными. И я думаю, что это будет объединять нас в рамках работы Центра компетенций», — сказал ректор финского вуза Юха-Матти Сакса.

Защита окружающей среды является одной из тем сегодняшних переговоров в Хельсинки между президентами России и Финляндии.