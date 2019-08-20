Новосибирск, , 17:07 — REGNUM

Вся деятельность по продвижению русского языка в мире держится на плечах энтузиастов, многие из которых входят в Американскую организацию славистов, считает старший преподаватель кафедры английского языка факультета иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета Олеся Вальгер. Так она прокомментировала ситуацию с заявлением Американской организации славистов.

Напомним, ранее организация обратилась к руководителям и преподавателям вузов России в связи с арестом студентов и задержаниями участников мирных протестов.

Читайте также: Рейтинги вузов и наукометрия: слависты США предъявили ультиматум России

Старший преподаватель кафедры английского языка факультета иностранных языков НГПУ Олеся Вальгер «В части российских университетов действуют программы академического обмена или академической мобильности, в которых участвуют американские вузы. Одна из самых важных сфер сотрудничества — это стажировки американских студентов, которые изучают русский язык. Да, это важно для престижа университетов, такой международный обмен — один из показателей эффективности кафедр, но прежде всего это важно как культурный обмен. В мире примерно 125 миллионам человек было бы интересно изучать русский язык как иностранный, и пока что наше правительство полностью проваливает эту возможность. Нет ни программы исследовательских грантов для зарубежных преподавателей русского, ни программы стажировок, аналогичной Fulbright или DAAD, нет вспомогательной сети центров изучения русского языка вроде Института Сервантеса, Института имени Гёте или Французского альянса. Вся эта деятельность по продвижению русского языка в мире держится на плечах энтузиастов, многие из которых входят в Американскую организацию славистов, и минимальным вкладом от нашей страны было бы хотя бы не мешать их труду».

По словам Вальгер, поскольку поддержки людям, изучающим русский язык как профессию, Россия не оказывает никакой, то большинство зарубежных студентов, изучающих русский язык в нашей стране, приезжают сюда за свой счёт.

«И да, такие уголовные дела сильно вредят привлекательности российских вузов для талантливых, умных и уязвимых людей 18−35 лет, которые выбирают, где бы им учиться. Ровно так же этому вредят постоянно меняющиеся законы, всяческие приказы в духе «разговаривать с зарубежными учёными через противогаз» и люди с мышлением цепной собаки, которые в любых движениях видят не возможность, а только опасность», — отмечает преподаватель новосибирского вуза. Она считает, что это открытое письмо — показатель того, что преподаватели русского языка за рубежом чувствуют, что их труд снова искусственно усложняется.

Олеся Вальгер «Это показатель того, что преподавателю русского где-нибудь в Бостоне приходится объяснять родителям студента, который хочет поехать на лето изучать письма Достоевского в Петербурге, что это не опасно. Это плохо: если зарубежные студенты не чувствуют себя в безопасности, то мы теряем этих студентов, а наука и образование трансграничны и открыты, и изоляция им может только навредить».

По мнению Олеси Вальгер, заявление Американской организации славистов — «это не ультиматум», так как «это не кто-то, кто выдает гранты или финансирование, не администраторы вузов, не люди, составляющие рейтинги».

«Они никак не могут что-то там начать учитывать в международных рейтингах вузов, потому что теми занимаются гигантские коммерческие организации. Это такой небольшой профсоюз ученых-энтузиастов славянской культуры и учителей русского языка, которые буквально взмолились им не мешать работать», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в заявлении Американской организации славистов, в частности, сказано, что для многих важны рейтинги российских вузов, но «при этом следует помнить, что независимо от научной области, в это понятие входят не только количество и качество публикаций в рецензируемых изданиях, но и рейтинг академической свободы…». Они обратились к администрации российских вузов «с призывом выразить моральную поддержку и оказать юридическую помощь обвиняемым».

Читайте ранее в этом сюжете: Американские слависты не могут ставить какой-либо ультиматум вузам России