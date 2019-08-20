Новосибирск, 20 августа 2019, 17:07 — REGNUM
Вся деятельность по продвижению русского языка в мире держится на плечах энтузиастов, многие из которых входят в Американскую организацию славистов, считает старший преподаватель кафедры английского языка факультета иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета Олеся Вальгер. Так она прокомментировала ситуацию с заявлением Американской организации славистов.
Напомним, ранее организация обратилась к руководителям и преподавателям вузов России в связи с арестом студентов и задержаниями участников мирных протестов.
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По словам Вальгер, поскольку поддержки людям, изучающим русский язык как профессию, Россия не оказывает никакой, то большинство зарубежных студентов, изучающих русский язык в нашей стране, приезжают сюда за свой счёт.
«И да, такие уголовные дела сильно вредят привлекательности российских вузов для талантливых, умных и уязвимых людей 18−35 лет, которые выбирают, где бы им учиться. Ровно так же этому вредят постоянно меняющиеся законы, всяческие приказы в духе «разговаривать с зарубежными учёными через противогаз» и люди с мышлением цепной собаки, которые в любых движениях видят не возможность, а только опасность», — отмечает преподаватель новосибирского вуза. Она считает, что это открытое письмо — показатель того, что преподаватели русского языка за рубежом чувствуют, что их труд снова искусственно усложняется.
По мнению Олеси Вальгер, заявление Американской организации славистов — «это не ультиматум», так как «это не кто-то, кто выдает гранты или финансирование, не администраторы вузов, не люди, составляющие рейтинги».
«Они никак не могут что-то там начать учитывать в международных рейтингах вузов, потому что теми занимаются гигантские коммерческие организации. Это такой небольшой профсоюз ученых-энтузиастов славянской культуры и учителей русского языка, которые буквально взмолились им не мешать работать», — отметила она.
Как сообщало ИА REGNUM, в заявлении Американской организации славистов, в частности, сказано, что для многих важны рейтинги российских вузов, но «при этом следует помнить, что независимо от научной области, в это понятие входят не только количество и качество публикаций в рецензируемых изданиях, но и рейтинг академической свободы…». Они обратились к администрации российских вузов «с призывом выразить моральную поддержку и оказать юридическую помощь обвиняемым».
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