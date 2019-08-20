Сухум, , 15:58 — REGNUM

Члены Русского географического общества вернулись из экспедиции по малоизученному горному району Абхазии. Там спелеологи исследовали одну из глубочайших пещер мира — Снежная, находящуюся на Бзыбском хребте. Об этом сообщает 20 августа ИА АпсныПресс.

В ходе экспедиции ученые обследовали территории развития карста на юго‑ и северо-западе от горы Дзышры. При этом прохождению части пещер препятствовали еще не растаявшие на этих высотах снега, сильная расчлененность рельефа и большие площади поисков новых пещерных ответвлений.

Пещера Снежная впервые была открыта в 1971 году, тогда ее смогли изучить на глубину лишь 720 метров. Со временем выяснилось, что Снежная представляет собой целый пещерный комплекс. В 2000-е годы возобновились экспедиции на Бзыбский хребет. На данный момент изученная глубина Снежной составляет 1760 метров. Снежная объединена с пещерой Меженного и Иллюзией.