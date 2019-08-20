Якутск, , 13:58 — REGNUM

Всероссийская конференция «Оптические исследования высокоширотной верхней атмосферы» открылась 20 августа в Якутске, сообщает пресс-служба Якутского научного центра СО РАН.

Мероприятие проводится с международным участием и приурочено к 40-летию оптических измерений на полигоне «Маймага» Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, а также к 70-летнему юбилею Якутского научного центра СО РАН.

Основная цель конференции — представление важнейших результатов исследований высокоширотной верхней и средней атмосферы, ионосферы при помощи оптических и других методов. Конференция продлится четыре дня, причем выездная сессия пройдет непосредственно на самом оптическом полигоне «Маймага», расположенном в 140 км к северу от Якутска.

В конференции принимают участие более 60 человек, в том числе исследователи из Института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск), Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН (Томск), Национального центра космических наук Китайской академии наук (National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences).

Отмечается, что в ходе мероприятия учёные сделают доклады в рамках нескольких направлений: исследования магнитосферно-ионосферных связей и авроральных явлений; исследования динамических процессов в верхней и средней атмосфере; дистанционное зондирование атмосферных параметров; приборы и методы оптических исследований верхней и средней атмосферы.