Пекин, , 12:38 — REGNUM

Китайская компания Sinogene, которой в июле 2019 года удалось успешно клонировать кота, намерена предложить эту услугу всем желающим. Об этом 19 августа сообщил портал Global Times.

Таким образом, те люди, от которых в мир иной ушли их любимые питомцы, могут заказать выращивание их «копий». Ожидается, что стоимость этой услуги в случае кошек составит 250 тыс. юаней (около $35,4 тыс.), а в случае собак — 380 тыс. юаней ($53,8 тыс.).

Представители компании сообщили, что несколько людей уже сделали «предзаказы». Издание отмечает, что, таким образом, компания намекает на то, что спрос на услугу может оказаться очень большим.

Напомним, 21 июля 2019 года в лаборатории компании Sinogene Biotechnology, расположенной в Пекине, появился на свет котенок, получивший имя «Чеснок». Он считается первым успешно клонированным в Китае котом.

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