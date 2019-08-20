Томск, , 12:36 — REGNUM

Экологически безопасную и эффективную альтернативу калийным удобрениям, применяемым в сельском хозяйстве, предложили учёные Томского политехнического университета. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба вуза.

По мнению исследователей, удобрять почву можно породой с высоким содержанием глауконита — минерала, который в избытке имеется в Томской области. При минимальной механической обработке почвы глауконит способе увеличить урожайность пшеницы примерно так же, как и традиционные удобрения.

«Глауконитовые породы — это сопутствующие породы, по сути будущие отходы горной добычи, а запасы их огромны, — пояснил один из авторов исследования, доцент отделения геологии ТПУ Максим Рудмин. И на наш взгляд, поиск дополнительных аргументов для начала его разработки очень важен».

В вузе отметили, что в будущем учёные планируют изучить вопрос с добычей глауконита не только из Томской области, но и в других регионах России страны, где этот минерал остается в качестве отходов после добычи руд.

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