Томск, , 12:19 — REGNUM

Физики Томского госуниверситета в составе международной группы учёных исследуют механизмы формирования и распада озона при взаимодействии с радиацией, сообщает 20 августа пресс-служба вуза.

В работе также принимают участие исследователи из США и Франции. Полученные результаты, пояснили в вузе, помогут осуществлять контроль качества озонового слоя, который принимает участие в формировании атмосферы и климата Земли, а также обеспечивает безопасность планеты, снижая воздействие ультрафиолетового излучения.

Как пояснил научный руководитель проекта, главный научный сотрудник лаборатории квантовой механики молекул и радиационных процессов Томского госуниверситета Владимир Тютерев, молекула озона обладает рядом парадоксальных свойств. Озоновый слой в стратосфере защищает планету и является климатообразующим, однако при образовании в нижних слоях атмосферы он входит в состав городского смога и активирует в крови опасные для человека соединения.

В рамках исследования физики измерят спектры озона, определят детали его квантовой структуры в различных энергетических состояниях, его радиационные свойства в микроволновом и инфракрасном излучении, объяснят процесс формирования этой молекулы.

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