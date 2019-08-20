Великий Новгород, , 11:25 — REGNUM

Морской центр капитана Варухина, действующий в Великом Новгороде, получит более 200 млн рублей из федерального бюджета на подготовку кадров для морской отрасли. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, проект одобрила межведомственная рабочая группа по разработке и реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России. Заседание провёл помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов.

В новгородском правительстве отметили, что для подготовки кадров для морской отрасли у центра есть вся необходимая база: учебные аудитории, ремонтные мастерские, эллинг, слип, маяк, собственный причал и учебный флот из судов «Господин Великий Новгород», «Михаил Балабан», «Ильмера», «Дельфин».

Они будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, тренажёрами, в том числе с дополненной и виртуальной реальностью. Планируется использовать цифровые продукты от компаний-участников НТИ, владеющими компетенциями безэкипажного судовождения и е-навигации. В реализацию проекта к 2025 году планируется вовлечь около 8 тыс. детей.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя проект, отметил, что создатель центра Николай Геннадьевич Варухин, «по сути, совершил гражданский подвиг», сохраняя уникальный морской центр на протяжении полувека.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «Сегодня учреждение играет важную роль в системе дополнительного образования города и области. Поэтому совершенно логично и справедливо, что самые современные возможности и технологии в нашей стране появятся именно в «Морском центре капитана Варухина» — там, где есть талантливые люди, которые болеют душой за свою идею и вкладывают в нее все силы».

По его мнению, проект подготовки кадров для морской отрасли привлечёт в новгородский морской центр молодёжь со всей страны.

Напомним, «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» (ранее — Клуб юных моряков) работает в Великом Новгороде с 1967 года. Он единственный представляет Россию в Международной Ассоциации морских кадетов, объединяющую 22 страны. Ежегодно обучение в новгородском морском центре проходят более 650 детей в возрасте 9−18 лет.