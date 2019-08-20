Улан-Удэ, 20 августа 2019, 08:58 — REGNUM
В Бурятии впервые провели уникальную операцию по внедрению углеродного наноструктурного имплантат вместо лучевой кости. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Республиканской клинической больницы имени Семашко.
Как отмечают врачи, имплантат — это фактически слепок кости, сделанный из специального наноструктурного композиционного материала, который не вызывает отторжения у человеческого организма.
«До его изобретения использовались металлические заменители, а иногда даже собственные кости пациента, пересаженные с другой части тела. Всегда существовал риск, что они не приживутся. Но при использовании наноматериалов этих проблем не будет», — подчеркнули в больнице.
По словам заведующего травматолого-ортопедическим отделением Евгения Шигаева, углеродная структура позволяет замещать дефекты кости, которые могут быть вызваны различными причинами: ранениями, опухолями и др.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Обнинске Калужской области открылось предприятие по производству травматологических и ортопедических имплантов и медицинских инструментов.
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