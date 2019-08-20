Иркутск, , 08:43 — REGNUM

Более 57 млн рублей получили в 2019 году учёные Иркутского государственного университета на реализацию своих проектов. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба вуза.

Всего исследователи выполняют 39 работ, в том числе 27 финансируемых Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и 12 — Российским научным фондом (РНФ).

«РФФИ, и РНФ не просто крупнейшие, но главные фонды по поддержке фундаментальных исследований в области естественных и общественно-гуманитарных наук», — сообщил начальник научно-исследовательской части ИГУ Константин Иванов.

Отмечается, что наибольший объём финансирования выделен РНФ на реализацию проекта TAIGA. Это комплекс после создания позволит реализовать гибридный подход к изучению гамма-излучения и космических лучей на краю энергетического спектра галактических источников.

Среди грантов РФФИ крупнейшие проекты связаны с развитием гамма-обсерватории TAIGA и исследованием биологических деструкторов в экосистеме Байкала.

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