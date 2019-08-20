Москва, , 07:38 — REGNUM

Сегодня, 20 августа, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XII Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. Съезд проходит в Уфе (Башкирия), сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, что механика — одна из фундаментальных наук, обеспечивающих прогресс промышленности и современных технологий. Очень важный вклад в решение современных задач механики вносят учёные России и стран СНГ.

«Рекомендации съезда будут соответствовать темпу мировой технологической трансформации, но и задавать его», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам съезда успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что с совершенствованием механизмов практического внедрения научных разработок в России традиционно очень много проблем.

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