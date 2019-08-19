Москва, , 13:50 — REGNUM

В России утвержден Совет по созданию центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на интернет-портале правовой информации.

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Совет по созданию центров мирового уровня по научным приоритетам возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее заместителями назначены: глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков, президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

Согласно нацпроекту «Наука», к концу 2020 года в России должно быть создано не менее четырех международных математических центров и не менее трех центров геномных исследований мирового уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

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