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Группа российских исследователей установила, что микрочастицы на основе пектинов каллусных культур смолёвки снижают потребление пищи на 24% в течение 21 часа, сообщает 19 августа пресс-служба Вятского государственного университета (ВятГУ).

Авторами научной работы «Поведение при набухании и насыщающее действие гелевых микрочастиц, полученных из пектинов каллусных культур», опубликованной в International Journal of Biological Macromolecules, выступили исследователи из ВятГУ, Института физиологии Коми НЦ УрО РАН, Центра превосходства «Фармацевтическая биотехнология».

В своей статье учёные представили результаты исследования, которое направлено на решение проблемы лишнего веса и ожирения. В ходе работы специалисты получили микрочастицы геля, которые способны снизить потребление пищи лабораторными мышами в течение первых пяти часов свободного кормления. При этом микрочастицы пектинов каллусных культур смолёвки продемонстрировали более высокую стабильность в ободочных кишках в течение 24 часов, чем частицы пектинов каллусных культур ряски.

Полученные учёными данные показали, что гелевые микрочастицы от пектина смолёвки в толстой кишке способны обеспечивать более сильный насыщающий эффект по сравнению с микрочастицами ряски.

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