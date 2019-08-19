Москва, , 08:05 — REGNUM

В Сочи (Роза Хутор) с 24 по 26 сентября состоится XIX Международный форум «Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий. СПЕКТР 2019», сообщили в Роскомнадзоре.

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На форуме планируется обсудить: регулирование радиочастотного спектра, внедрение 5G, развитие космических информационных технологий, перспективы рынка интернета вещей в России.

Также будут рассмотрены проблемы защиты прав персональных данных в условиях цифровизации и др.

Как сообщало ИА REGNUM, высокоскоростной интернет 5G, о котором говорил в своем послании президент РФ Владимир Путин, очень необходим России для развития цифровой экономики.

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