Казань, , 07:32 — REGNUM

Учёные из Казани, комментируя приказ Минобрнауки РФ, который ужесточает порядок встреч российских и иностранных учёных, вводя ряд ограничений, сравнили его с «бюрократическим слабоумием» и «мракобесием». Об этом пишет издание «Вечерняя Казань».

Комментируя приказ изданию, завкафедрой социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ Владимир Беляев отметил, что он написан «туманно и с оговорками» и ему не понятно, «для кого написан этот приказ»: «Видимо, чиновникам просто нужно показать, что они делают какую-то важную работу».

Искандер Ясавеев, работающий старшим научным сотрудником Высшей школы экономики, отметил, что «уважающие себя ученые все эти предписания проигнорируют».

Более категорично на нововведение высказался профессор института физики КФУ, доктор физико-математических наук Наиль Фаткуллин, сравнив приказ с «приступом бюрократического слабоумия и мракобесия».

Активное обсуждение приказ вызвал и у горожан:

«Неужели казанские учёные не в курсе, что эти правила никто не придумывал, а банально повторили те же требования запада к своим же учёным?», «Этот приказ — хрестоматийное проявление бюрократического маразма и патологической шпиономании. Его автор просто не понимает сути науки. Её основная социальная функция — получение надёжного, достоверного знания. Но последнее не может быть добыто без критического обсуждения полученных отдельными индивидами или малыми группами исследователей результатов. Ставить препоны научным коммуникациям — это значит заранее обрекать отечественную науку на отставание от зарубежной», «Лишь две вещи бесконечны — вселенная и глупость… Учёные вам подтвердят».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приказ об ужесточении контактов с иностранными учёными для их российских коллег был выпущен в феврале 2019 года, но известно подробно о нём стало в августе после обнародования одним из сотрудников Института проблем машиноведения РАН Александром Фрадковым. В документе, в частности, говорится, что о контакте главу научной организации нужно предупреждать за пять дней, а встречаться с коллегой допустимо не один на один, а только группой не менее двух человек. О подобных встречах обязали отчитываться и в вышестоящие инстанции — в Минобрнауки РФ, заверяя отчёт печатью. Научное сообщество было шокировано подобными нововведениями.

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Тем временем, в середине августа 2019 года Ассоциация американских славистов в открытом письме к вузам и учёным России в ультимативной форме заявила, что ею будут рассматриваться не столько научные качества и рейтинги, но и степень поддержки сотрудниками протестов. В письме прямо заявлялось, что «если российское академическое общество не желает оказаться в положении изгоя в глобальной научной среде, оно должно продемонстрировать приверженность демократическим принципам и гражданским свободам».

Подобный ультиматум вызвал негативную реакцию. Ведь достижение международных рейтингов и цитируемость работ учёных — один из показателей эффективности работы вузов, требуемый от них. В зону идеологической борьбы попали гуманитарии.

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